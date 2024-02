Paulo Dybala: “Futuro? Penso alla prossima partita. Ma mi vedo nella Roma”

“Al momento il mio futuro è la prossima partita. Poi vedremo cosa succederà, ma io gioco nella Roma e mi immagino nella Roma”. Lo ha detto Paulo Dybala rispondendo ad una domanda sulla prossima stagione del quotidiano arabo, Al Arabi Al Jadeed. Alla guida dei giallorossi ora c’è Daniele De Rossi, che ha vinto quattro delle prime cinque gare da allenatore in campionato: “Lui è stato un’icona della Roma da giocatore e ora è a pieno titolo impegnato nel suo nuovo ruolo. Sta trasmettendo le sue idee ed è davvero stimolante lavorare con lui. Voglio dare il massimo per questa squadra e per i tifosi che mi hanno accolto in un modo incredibile. Vorrei ottenere un risultato positivo e raggiungere la Champions League quest’anno”. Infine un pensiero anche a José Mourinho, esonerato lo scorso 16 gennaio dai Friedkin: “Lavorare con José è stato stimolante e ha rappresentato una crescita significativa per me. Parliamo di un allenatore che ha fatto tanto nella sua carriera, senza dubbio mette in campo la sua esperienza e ti aiuta a crescere come calciatore. Onestamente, non so cosa gli riservi il futuro, ma sono sicuro che continuerà in un top club”.