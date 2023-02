F1 test Bahrain 2023, seconda giornata: risultati, classifica e tempi, Zhou miglior tempo davanti a Verstappen

Proseguono i test di F1 in Bahrain con il day 2, ecco i risultati con la classifica e i tempi di oggi. Nella seconda giornata di prove sul circuito del Sakhir, dove fra pochi giorni scatterà il Mondiale con la prima gara, a sorpresa è Guanyu Zhou su Alfa Romeo. 133 giri per lui in pista anche al mattino, ma è nella sessione pomeridiana che il cinese tira fuori dal cilindro un super tempo (con gomma rossa) in 1.31.610. Beffato dunque Max Verstappen, con le gomme gialle era riuscito a trovare un gran crono di 1.31.650, rifilando più di mezzo secondo a Fernando Alonso e un secondo pieno a Charles Leclerc, che non fa meglio di Carlos Sainz. Lo spagnolo è sesto al mattino, il monegasco si piazza in ottava posizione non brillando nel giro secco, mentre tra alti e bassi il passo gara: l’ultimo long run del vice-campione iridato in carica è molto promettente, mentre precedentemente c’era stato un pericoloso crollo prestazionale nei tempi. Dunque una Ferrari tra luci e ombre e ancora difficilmente inquadrabile, negativa invece la giornata della Mercedes che è lontana da Red Bull e Ferrari e con George Russell che incappa in problemi di tipo idraulico. Bene l’Aston Martin, oggi soltanto Alonso in pista, deludono McLaren e AlphaTauri, mentre Sargeant, solo lui oggi a girare per la Williams, è in grande spolvero.

Al mattino in pista per la Ferrari c’è Carlos Sainz ed è proprio lo spagnolo a firmare il miglior tempo alla chiusura della sessione delle 12.15. L’iberico ha chiuso con un crono di 132.486, tenendosi il sorprendente Logan Sargeant su Williams e il solito Fernando Alonso, che dimostra ancora la presunta bontà del lavoro di Aston Martin. Solido ma non veloce Sergio Perez con la Red Bull, solo settimo tempo ma tantissimi giri per lui, ben 76. Domani terza e ultima giornata di test, poi sarà già tempo di pensare al Mondiale.

CLASSIFICA DAY 2 TEST BAHRAIN