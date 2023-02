Scherma: Di Veroli 11° ad Heidenheim nella spada, nove azzurre in tabellone nel fioretto al Cairo

In archivio la gara individuale di spada maschile ad Heidenheim (Germania), dove il miglior azzurro è stato Davide Di Veroli. Undicesimo posto per il romano, vittorioso per 15-14 sul cinese Lan e sul polacco Antkiewicz. Nulla da fare invece contro il kazako Kurbanov, che l’ha battuto per 15-11, negandogli l’accesso tra i primi otto. Gabriele Cimini ha chiuso 19° in virtù del successo per 15-7 ai danni del kazako Sertay, seguito dal ko per 15-11 contro il francese Bardenet. Fuori subito invece Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino, rispettivamente 39° e 42°. Gli azzurri proveranno a riscattarsi nella prova a squadre in programma sabato 25 febbraio, affidandosi al quartetto composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo.

Weekend di scherma anche in Egitto, dove al Cairo sono andate in scena le qualificazioni di fioretto femminile, in cui sei atlete azzurre hanno staccato il pass per il tabellone principale. Si tratta di Martina Favaretto, Martina Batini, Camilla Mancini, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino e Serena Rossini, queste ultime tre costrette a passare dagli assalti preliminari. Raggiunte dunque Alice Volpi, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa, già ammesse nel main draw per diritto di ranking. Non ce l’hanno fatta invece Beatrice Monaco, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Nella giornata di sabato 25 si disputeranno dunque le gare individuali e, oltre alle 9 fiorettiste, scenderanno in pedana anche dieci azzurri: Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Alessio Di Tommaso, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Filippo Macchi, Tommaso Martini ed Edoardo Luperi.

Infine, è stato presentato presso la Sala Bresciani Alvarez di Palazzo Moroni il “Trofeo Luxardo“, prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile individuale e a squadre, in programma a Padova nell’Arena Kione da giovedì 2 a sabato 4 marzo. La prima giornata sarà dedicata alle fasi qualificazione, mentre il secondo giorno al tabellone principale. Infine, nella giornata conclusiva di sabato spazio alle competizioni a squadre. Come annunciato dal ct Nicola Zanotti, a rappresentare l’Italia saranno Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre, affiancati da Matteo Neri come riserva.