LIVE – F1, test Bahrain 2023: seconda giornata venerdì 24 febbraio in DIRETTA

La diretta live della seconda giornata dei test in Bahrain 2023 di F1: il day 2 di venerdì 24 febbraio in tempo reale. Proseguono i test sul circuito di Sakhir per i team in vista dell’inizio del Mondiale, sempre su questa pista fra una settimana ormai. La Ferrari schiera sia Sainz che Leclerc, Perez prima di Verstappen per la Red Bull, Mercedes con Hamilton e poi Russell: questo perché il regolamento concede una sola vettura da poter schierare. Si inizia alle ore 08, chiusura alle 17.30 con una pausa tra le ore 12.15 e le 13.15. Scopriamo assieme chi farà registrare il tempo più veloce.

08:36 – Sainz in pista

08:30 – Magnussen al top: miglior tempo in 1:33.710 per il danese della Haas.

08:14 – Hamilton secondo: 1:38.167 il suo crono. Sainz (1:37.248) ancora in testa

08:08 – E’ uscita anche la Mercedes di Hamilton

08:06 – Di 1:38.225 il primo tempo per Sainz su Ferrari SF-23

08:02 – Alonso il primo a fare il suo ingresso sul tracciato

08:00 – Semaforo verde! Benvenuti! Si parte, seguite la giornata di test in nostra compagnia