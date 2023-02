LIVE – F1, test Bahrain 2023: terza giornata sabato 25 febbraio in DIRETTA

La diretta live della terza e ultima giornata dei test in Bahrain 2023 di F1: il day 3 di sabato 25 febbraio in tempo reale. Ultimo momento a disposizione dei team per i test sulle monoposto, piloti in pista quest’oggi e poi sarà già tempo di fare sul serio il prossimo weekend con la prima gara stagionale. Per l’ultima giornata di test la Ferrari schiera prima Leclerc e poi Sainz, Perez fa riposare Verstappen in Red Bull, la Mercedes con Russell e poi Hamilton, ricordando che il regolamento concede una sola vettura da poter schierare nello stesso momento. Si inizia alle ore 08, chiusura alle 17.30 e pausa prevista tra le ore 12.15 e le 13.15. Scopriremo assieme minuto dopo minuto chi farà registrare il tempo più veloce.

Classifica top-5 (dalle ore 08)

1. Russell 1:31.707

2. Gasly

3. Perez

4. Hulkenberg

5. Piastri

08:55 – George Russell monta le gomme soft e balza di nuovo in testa scendendo sotto il muro dell’1 e 32: 1:31.707

08:45 – Piastri perde il controllo della sua McLaren e si gira, ma per fortuna riesce a gestirla e tornare in pista.

08:40 – Si migliora ancora Hulkenberg, che torna in testa con un 1:33.329

08:37 – Torna in pista Leclerc e fa segnare il suo miglior tempo di mattinata, portandosi a circa quattro decimi da Russell.

08:30 – Russell migliora di pochi millesimi il tempo di Hulkenberg, mentre si continua a lavorare sulla Ferrari del monegasco.

08:21 – Charles Leclerc attualmente ai box, i meccanici stanno lavorando sulla vettura.

08:18 – Il momento per il momento lo fa segnare Hulkeberg con la sua Haas: 1:33.690

08:15 – Si può riprendere dopo una pausa di circa cinque minuti.

08:10 – Subito una bandiera rossa. La Red Bull di Sergio Perez ha perso un sensore e bisogna rimuoverlo dal tracciato.

08:00 – Si parte!

08:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Ultima giornata di test in Bahrain, le scuderie provano ad ottenere gli ultimi dati in vista della partenza della stagione la prossima settimana.