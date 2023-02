F1 test Bahrain 2023, piloti in pista nel day 3: Leclerc di mattina, Verstappen riposa

Si concludono sabato 25 febbraio i test ufficiali in Bahrain 2023, con il terzo e ultimo giorno a disposizione dei team per mettere alla prova le nuove monoposto in vista del via del Mondiale che partirà proprio sul circuito di Sakhir il 5 marzo: ecco allora quali sono i piloti in pista nel day 3 e i turni di guida della terza e ultima giornata. Vi proponiamo le scelte dei dieci team: alcuni proporranno lo stesso pilota per tutto il giorno, altri alterneranno i due piloti tra sessione mattutina e pomeridiana. Il regolamento, infatti, consente di girare con una sola monoposto per ciascuna scuderia. Il via alle ore 08, stop alle 17.30 ed è prevista una pausa dalle 12.15 alle 13.15.

DAY 3 TURNI DI GUIDA TEST BAHRAIN

TEAM | MATTINA | POMERIGGIO |

Red Bull Perez Perez

Ferrari Leclerc Sainz

Mercedes Russell Hamilton

Alpine Gasly Ocon

McLaren Piastri Norris

Alfa Romeo Bottas Bottas

Aston Martin TBA TBA

Haas Hulkenberg Magnussen

AlphaTauri De Vries Tsunoda

Williams Albon Albon