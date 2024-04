F1 2024, regolamento qualifiche e gara sprint: ecco tutto quello che c’è da sapere

Con il Gran Premio di Cina oramai alle porte e che torna dopo cinque anni di assenza in F1, è altrettanto pronto a ritornare anche il weekend di gara condizionato dal format Sprint. Tuttavia, rispetto all’anno scorso, il format in questione è andato incontro a qualche novità sostanziale, voluto in primis dalle scuderie, che riguarderà la disposizione degli eventi del fine settimana e una leggera modifica della regola del parco chiuso. Analizziamo nel dettaglio le novità del format Sprint.

WEEK-END DI GARA

Rispetto al 2023, non è più prevista una giornata dedicata unicamente alla Sprint. Il sabato della stagione 2023, quando caratterizzato dal format Sprint, era infatti organizzato in modo che nello stesso giorno avvenissero sia la Sprint Shootout (le qualifiche della Sprint, ndr) e la gara Sprint, una dopo l’altra. La novità del format Sprint di quest’anno, invece, prevede che gli eventi siano spalmati su giorni differenti: il venerdì andranno in scena sia la prima (e unica) sessione di prove libere che la Sprint Shootout, mentre il sabato si disputeranno sia la Sprint Race che le qualifiche per la gara della domenica.

REGOLA PARCO CHIUSO

Un’altra novità importante nel format Sprint riguarda invece la regola del parc fermé. Secondo il regolamento tradizionale, una volta iniziate le qualifiche, le scuderie non possono cambiare l’assetto della monoposto, cosa che, nella stagione scorsa, valeva anche nei weekend delle Sprint e che metteva in seria difficoltà i team: avendo solo una sessione di prove libere, infatti, spesso le squadre non riuscivano a capire quale set-up fosse più idoneo utilizzare per il resto del weekend. Da quest’anno, tuttavia, la regola è stata leggermente alterata: nei weekend in formato Sprint, il regime di parco chiuso è previsto dall’inizio della Sprint Shootout fino alla fine della Sprint Race, permettendo così alle scuderie di apportare delle modifiche alle monoposto prima delle qualifiche del sabato, momento nel quale il regime di parco chiuso ritorna in vigore fino alla fine del GP.

PUNTI GARE SPRINT

Nessuna novità per il sistema di punteggio delle Sprint, in quanto è rimasto invariato, e si caratterizza come segue:

1° classificato: 8 punti.

2°: 7 punti.

3°: 6 punti.

4°: 5 punti.

5°: 4 punti.

6°: 3 punti.

7°: 2 punti.

8°: 1 punto.

GARE SPRINT NEL 2024

Oltre a Shanghai, il format Sprint verrà messo in pratica in altri cinque circuiti, in particolare a Miami, Austria, Austin, Brasile e Qatar.