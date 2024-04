Cagliari, Ranieri: “Non è finita, dobbiamo lottare ancora”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro la Juventus, match di Serie A terminato per 2-2: “Con la Juventus finché non fischia l’arbitro bisogna restare sul chi vive. Il primo gol arriva su una punizione che giudicate voi, i ragazzi mi hanno detto che non lo hanno toccato. Faccio comunque i complimenti a tutti, non è ancora finita, dobbiamo lottare ancora. Dico sempre che alla fin fine ognuno ha ciò che si merita, noi meritiamo questo. Dobbiamo completare l’opera, altrimenti non va bene. Peccato, però vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, contro gente che fa cantare la palla non è facile, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Coi due punti in più non dico che eravamo salvi, ma sicuramente eravamo più vicini all’obiettivo”.