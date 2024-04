F1, il futuro di Alonso: rinnovo con l’Aston Martin, Red Bull o ritiro

Dove correrà Fernando Alonso nel 2025 è una domanda che in tanti si sono posti. L’ex ferrarista ha di fatto scartato in Giappone la possibilità di sostituire Hamilton in Mercedes, non ritenendolo un vero passo avanti. Secondo il Mundo Deportivo, il quasi 43enne pilota spagnolo starebbe valutando due opzioni: accettare la proposta di rinnovo della Aston Martin, pronta a confermarlo come leader di un progetto che possa finalmente soddisfare le sue ambizioni, oppure mettere definitivamente fine alla sua carriera del circus. Ma ci potrebbe essere una terza via: se la Red Bull decidesse di non confermare Sergio Perez, si potrebbe liberare un posto al fianco di Verstappen e a quel punto l’iberico si giocherebbe le sue carte anche se la concorrenza non manca, a partire da Carlos Sainz che a fine stagione lascerà la Ferrari per far spazio a Hamilton.