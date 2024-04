Donnarumma, pioggia di critiche sui giornali francesi: 3 in pagella, “Indifendibile, Psg in finale con Keylor Navas”

Dopo la sconfitta intera 3-2 contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la stampa francese non ha lesinato critiche nei confronti del Psg. Nel mirino ci è finito soprattutto Gianluigi Donnarumma, reo di aver commesso diversi errori tra cui quello che ha spianato la strada al gol di Raphinha, e in generale autore di una partita ben al di sotto della sufficienza. Emblematiche in questo caso le pagelle dei giornali transalpini. L’Equipe ci è andato giù pesante con un 3, motivando come segue: “Una sua uscita catastrofica è stata salvata una volta da Nuno Mendes sulla linea. Ma sulla seconda non è stato possibile. A differenza della partita di ritorno a Madrid nella fase a eliminazione diretta nel 2022 (1-3), il portiere italiano questa volta ha la possibilità di recuperare la prossima settimana a Barcellona. Altrimenti, Parigi potrà sempre ricordare che la sua ultima semifinale (2021) e la sua finale nel 2020 le ha disputate con un ottimo Keylor Navas in porta“.

L’Equipe poi prosegue: “C’è una differenza nell’osservare le statistiche e l’impressione generale data dai due portieri. Marc-André ter Stegen ha compiuto quattro parate contro le tre di Donnarumma. Ma il tedesco è stato molto più decisivo per la sua squadra. Ter Stegen è un anello forte del Barcellona, mentre Donnarumma non lo è per il Paris-Saint-Germain“. Anche Le Parisien è concorde, dando un 3,5 al portiere azzurro, mentre football.fr si limita a commentare “Donnarumma, le catastrophe: il portiere ha moltiplicato gli errori, risultando il primo responsabile dei tre gol segnati dal Barça“.