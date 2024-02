F1, Haas e la VF-24: nuova livrea, nuova filosofia e nuove aspettative

Il 2 febbraio, la Haas ha inaugurato la stagione delle presentazioni delle vetture 2024, mostrando al mondo la VF-24, che incarna una nuova filosofia e nuovi desideri. La succeditrice della VF-23 è adornata da una livrea a sfumature nere lungo le pance che richiama le prime monoposto Haas, mentre l’ala posteriore ed anteriore sono di colore bianche e rosse, simboli sociali della scuderia americana. Oltre alla nuova livrea, il team capitanato da Ayao Komatsu ha offerto uno sguardo in anteprima ai dettagli tecnici della vettura, anche se è importante sottolineare che alcuni elementi mostrati potrebbero subire ulteriori modifiche prima del debutto ufficiale in pista, che avverrà il 21 febbraio nei consueti test prestagionali in Bahrain.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda la filosofia di progettazione adottata dalla Haas, che sembra ora seguire maggiormente il design delle monoposto Red Bull rispetto al recente passato, allontanandosi definitivamente dai concetti della F1-75 a cui si erano ispirati all’inizio della scorsa stagione. Anche la forma della presa d’aria dorsale ha subito un restyling, con un nuovo design che si discosta dalle soluzioni adottate sulla SF-23 della Ferrari, mentre le sospensioni mantengono l’architettura push-rod all’avantreno e pull-rod al retrotreno. Dal punto di vista estetico, invece, sono presenti ampie porzioni non verniciate per ridurre il peso complessivo della vettura, metodo perseguito anche dalla Williams ed Aston Martin per avere una monoposto più leggera, veloce ed equilibrata, specialmente se si hanno meno risorse rispetto ai grandi team.

Tuttavia, i ritardi nella realizzazione della VF-24, lamentati dal proprio team principal, sollevano dubbi sulla competitività effettiva della macchina. Proprio per questo, Komatsu ha ammesso che la Haas potrebbe essere la più lenta in griglia, un punto che verrà chiarito solo nei test di Sakhir. La lotta per l’ottavo posto nella Classifica Costruttori sarà cruciale per il team, in quanto influenzerebbe notevolmente la sua economia e aiuterebbe ad invertire la rotta disastrosa delle ultime stagioni.