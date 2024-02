Sofia Goggia, l’abbraccio al padre Ezio sui social dopo l’operazione

Sofia Goggia torna a farsi sentire sui social dopo il terribile infortunio rimediato in un allenamento di gigante a Pontedilegno. La campionessa azzurra ha postato una storia sul suo profilo Instagram pubblicando una foto in cui abbraccia il padre Ezio. Sofia Goggia ieri è stata operata alla clinica ‘La Madonnina’ di Milano per ridurre la frattura di tibia e malleolo tibiale della gamba destra.