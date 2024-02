Milano-Cortina 2026, Attilio Fontana: “Ritardi? Rimproverate il governo Conte”

“Da sempre sostengo che i ritardi per le opere delle Olimpiadi del 2026 non sono di adesso ma sono stati quando, dopo l’assegnazione nel giugno 2019, per quasi due anni e mezzo non si è costituita la società che doveva fare le opere pubbliche, è quel governo a cui si deve fare qualche rimprovero”. Queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento al Pirellone, in merito ai ritardi per le Olimpiadi di Milano-Cortina che il governatore lombardo attribuisce al governo Conte II: “Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, cioè fare in modo che si realizzi tutto quello che stiamo portando avanti e che adesso a breve verrà affrontato. Siamo stati fino al novembre del 2021 senza l’operatore che sarebbe dovuto intervenire per realizzare le opere, poi abbiamo dovuto correre, ma abbiamo corso sulla base di due anni e mezzo di ritardi”.