F1 GP Stati Uniti 2023, squalificati Hamilton e Leclerc per irregolarità al fondo delle monoposto

Beffa nella notte italiana per Lewis Hamilton e Charles Leclerc, entrambi squalificati nelle ore successive al Gran Premio degli Stati Uniti di F1. Poco dopo il termine della gara è infatti arrivata una prima comunicazione della FIA in cui venivano fatte notare delle irregolarità al fondo delle vetture dei due piloti. Una nota firmata da Joe Bauer, delegato FIA, in cui veniva evidenziato il seguente: “Sulle vetture numero 16 e 44 è stato effettuato un controllo del pavimento (fondo) e al pattino (plank). Gli skids nella zona -825 ≥ XR ≥ – 1025 risultano non conformi all’Articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico di Formula 1 2023. Riferisco la questione agli steward per le loro considerazioni“.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICHE AGGIORNATE

Il collegio dei commissari sportivi ha confermato l’irregolarità: i rispettivi pattini non sono stati trovati conformi nelle verifiche post gara perché troppo usurati. Per questo motivo Hamilton e Leclerc sono dunque squalificati. Sul podio, dietro Max Verstappen, ci salgono Lando Norris e Carlos Sainz. Tutto sommato la notizia aiuta anche la Ferrari, che guadagna punti sulla Mercedes e ora è a -22 nella classifica costruttori. Sorride anche la Williams, con i primi punti di Logan Sargeant oltre a quelli di Alexander Albon.