Pattinaggio artistico, Skate America 2023: Chock/Bates oro nella danza, Hendrickx vince il singolo donne

Terza e conclusiva giornata di Skate America al Credit Union of Texas Event Center di Allen, nella periferia nord di Dallas. Le ultime gare in programma non ancora concluse erano il libero del singolo donne e quello delle coppie di danza.

Come previsto la medaglia d’oro nella danza è andata alla coppia campione del mondo Chock/Bates, che ha confermato la prima posizione conquistata dopo la danza ritmica con una prestazione di grande qualità. Nettamente più alti i loro punteggi sia dal punto di vista tecnico sia da quello delle componenti del programma che hanno permesso loro di lasciare a parecchi punti di distacco i canadesi Lajoie/Lagha, classificatisi secondi, e i francesi Lopareva/Brissaud finiti terzi. Un ottimo inizio per i veterani statunitensi che anche quest’anno si pongono come gli avversari principali degli italiani Charlene Guignard e Marco Fabbri, medaglia d’argento agli ultimi mondiali di Saitama proprio dietro a Chock/Bates.

Anche nel singolo donne c’è stata la conferma dell’atleta che era in testa alla graduatoria dopo il programma corto: la belga Loena Hendrickx, campionessa europea la scorsa stagione in Finlandia, ha ottenuto la prima posizione anche nel programma libero ritoccando il suo record personale nel punteggio complessivo superando per la prima volta in carriera la soglia dei 220 punti. Al secondo posto la campionessa nazionale americana Isabeau Levito, autrice di un ottimo programma lungo nel quale però a un paio di imprecisioni sui salti nella seconda parte dell’esercizio si è aggiunto un punteggio per le componenti del programma decisamente più basso rispetto a quello della belga. Terzo posto per l’estone Niina Petrokina, che nonostante il quarto posto sia nel programma corto sia in quello libero è comunque riuscita a salire sul gradino più basso del podio. Solo quinta l’altra americana Amber Glenn, che dopo aver eseguito il secondo programma corto sabato ha iniziato benissimo il libero realizzando l’unico triplo axel della competizione femminile, ma si è poi disunita dopo una caduta sul triplo lutz finendo l’esercizio in lacrime.

Dopo questa tappa d’apertura negli Stati Uniti il Grand Prix ISU 2023 si sposta a Vancouver dove il prossimo fine settimana si terrà il tradizionale appuntamento di Skate Canada, quest’anno ospitato nel Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre della Università del British Columbia. Venerdì 27 ottobre sarà dedicato allo short program di tutte le competizioni, mentre sabato 28 gli atleti in gara presenteranno il loro programma libero. La prima giornata inizierà alle ore 14 locali (le 23 in Italia) con il singolo donne, per poi continuare alle 15.50 (le 00.50) con la danza. Nella serata canadese alle 18.45 (le 03.45 in Italia) sarà la volta delle coppie d’artistico e alle 20.10 (le 05.10 in Italia). Saranno tre i rappresentanti italiani in Canada: Matteo Rizzo gareggerà nel singolo maschile, Lara Naki Gutmann parteciperà al singolo femminile mentra Lucrezia Beccari e Matteo Guarise saranno impegnati nella gara delle coppie d’artistico.

I risultati completi

Danza su ghiaccio – classifica finale

1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 128,09 2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 119,19 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 116,27 4 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 110,02 5 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 109,63 6 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 108,71 7 Oona BROWN / Gage BROWN USA 105,87 8 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 103,62 9 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 102,89 10 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 94,99

Singolo donne – classifica finale