F1 GP Stati Uniti 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen si prende anche il Texas, sul podio Hamilton e Norris

L’ordine di arrivo e i risultati del Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1 sul circuito di Austin. Lando Norris illude un po’ tutti con una gran partenza che lo porta a superare Charles Leclerc e a guidare la gara nella sua prima parte. Poi, come ampiamente prevedibile, un giro alla volta arriva si concretizza la rimonta di Max Verstappen che si conferma il Re in Texas e ottiene la cinquantesima vittoria in carriera.

Alla fine il pilota della McLaren soffre molto nella fase finale di gara e non riesce neanche a tenere la seconda posizione, finendo sul terzo gradino del podio dietro il connazionale Hamilton. La Ferrari decide di attuare la strategia a una sola sosta per Leclerc con esiti abbastanza disastrosi: dalla prima posizione il monegasco finisce addirittura settimo. Quarto, invece, Carlo Sainz.

ORDINE DI ARRIVO F1 GP SINGAPORE 2023

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Alexander Albon (Williams) Logan Sargeant (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

DNF Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF Oscar Piastri (McLaren)

DNF Esteban Ocon (Alpine)