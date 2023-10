Ranking Wta aggiornato a lunedì 23 ottobre: Krejcikova torna in top-10, Paolini best ranking al n°29

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 23 ottobre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena tre tornei 250. Ma soprattutto sono scalati i punti relativi al torneo 1000 di Guadalajara dello scorso anno e alle WTA Finals sempre del 2022. Quindi anche la top-10 è leggermente stravolta, con ad esempio Elena Rybakina che risale in quarta posizione ai danni di Jessica Pegula. Best ranking al n°6 per Marketa Vondrousova, mentre Barbora Krejcikova torna in top-10 ai danni di Caroline Garcia, la quale perde addirittura dieci posizioni e ora si ritrova al margine della top-20. Jasmine Paolini festeggia un nuovo best ranking al n°29, mentre perdono alcune posizioni sia Elisabetta Cocciaretto che Martina Trevisan.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 23 ottobre

Aryna Sabalenka (Blr) 8425 (–) Iga Swiatek (Pol) 7795 (–) Coco Gauff (Usa) 5955 (–) Elena Rybakina (Kaz) 5865 (+1) Jessica Pegula (Usa) 4895 (-1) Marketa Vondrousova (Cze) 3839 (+2) Ons Jabeur (Tun) 3695 (–) Karolina Muchova (Cze) 3245 (+1) Maria Sakkari (Gre) 3245 (-3) Barbora Krejcikova (Cze) 2775 (+3)

29. Jasmine Paolini 1515 (+1)

38. Elisabetta Cocciaretto 1271 (-5)

44. Martina Trevisan 1187 (-6)

57. Camila Giorgi 1087 (-1)

63. Lucia Bronzetti 968 (-1)

107. Sara Errani 664 (+1)

120. Lucrezia Stefanini 623 (+5)