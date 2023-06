F1 GP Spagna 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen domina, Hamilton e Russell sul podio

Max Verstappen vince anche il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, tagliando il traguardo in prima posizione davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell; quarto posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez. Ancora una grande delusione per le Ferrari, con Carlos Sainz che chiude in quinta posizione e Charles Leclerc che, partendo dalla pit-lane, non va oltre l’undicesimo posto.

LE PAGELLE

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

Pronti via il due volte campione del mondo resiste all’insidia di Sainz, mentre Leclerc, Perez e Russell cercano piano piano di recuperare posizioni. Dopo il primo pit-stop Sainz si ritrova terzo alle spalle di Verstappen ed Hamilton, ma ben presto anche Russell riesce a sorpassare lo spagnolo per il podio. Leclerc non ingrana e resta nelle retrovie; lui e Sainz completano un secondo pit-stop montando le soft nella speranza di salvare il salvabile. Lo spagnolo cerca di difendersi dagli attacchi di Perez, che però riesce a salire in quarta posizione.

A pochi giri dalla conclusione arriva una penalità di 5″ per Yuki Tsunoda, che lo spinge fuori dalla zona punti: Leclerc ha l’occasione di conquistare un punticino superando Gasly, ma non ci riesce e chiude undicesimo. Max Verstappen in solitaria vince anche a Barcellona, Mercedes sul podio con Lewis Hamilton e George Russell. Male le Ferrari con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc, come detto, undicesimo. Ecco l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO GP SPAGNA 2023 F1