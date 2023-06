F1 GP Spagna Barcellona 2023, penalità di 5″ a Tsunoda: finisce fuori dalla zona punti

Penalità pesante per Yuki Tsunoda, al quale è stato comunicato a quattro giri dal termine di aver subito una penalità di cinque secondi. Il pilota dell’AlphaTauri, arrivato nono al traguardo, è stato penalizzato dalla direzione gara per aver spinto Zhou Guanyu fuori pista e finisce così fuori dalla zona punti, superato dallo stesso pilota cinese dell’Alfa Romeo e da Pierre Gasly, che così terminano il GP spagnolo rispettivamente in nona e decima posizione. Guadagna una posizione anche Charles Leclerc, ma non riesce ad andare a punti: è undicesimo.