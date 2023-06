Pagelle F1 GP Spagna 2023: Verstappen devastante, ora punta Senna. Mercedes al top, male Ferrari

Va in archivio anche il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, che ha visto il due volte campione del mondo Max Verstappen conquistare la sua quinta vittoria stagionale su sette gare disputate. Hanno completato il podio le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell, mentre l’altra Red Bull di Sergio Perez ha chiuso in quinta posizione. Delusione Ferrari con Carlos Sainz che non va oltre il quinto posto, mentre Charles Leclerc è solo undicesimo.

ORDINE DI ARRIVO

MAX VERSTAPPEN 10

Il voto per l’olandese della Red Bull è ormai una costante di quasi ogni weekend. La sua macchina è la più veloce di tutte ma, come dimostrato dalla prestazione di Perez, a fare la differenza è il pilota. Max è una spanna sopra ai suoi rivali, se tali possono essere considerati. La quinta vittoria stagionale, arrivata dopo un’altra gara dominata, serve per consolidare ulteriormente la leadership di un Mondiale, che è sempre stato chiuso in partenza. Il terzo titolo per Verstappen sta diventando una mera formalità. Quarantesima vittoria in carriera in F1 per Max, che ora è a -1 da una leggenda come Ayrton Senna.

SERGIO PEREZ 8

Il messicano, dopo il disastro nella qualifica del sabato, si riscatta nel modo giusto dando vita ad una bella rimonta, che gli consente di chiudere in quarta posizione. Con qualche accortezza in più, forse, avrebbe anche potuto superare le due Mercedes, ha la gara disputata da Checo è ampiamente sopra la sufficienza. Il Gran Premio di Spagna ha dimostrato ancora una volta che Perez non potrà neanche impensierire Verstappen per il titolo, ma avrà comunque l’occasione di vincere altre gare.

LEWIS HAMILTON 9

Il sette volte campione del mondo porta a termine una gara praticamente perfetta, considerando l’attuale gap tra la sua Mercedes e la Red Bull. Questo secondo posto vale come una vittoria per il britannico, che sembra aver trovato la giusta direzione grazie agli ultimi aggiornamenti della vettura. Complicato pensare di poter tornare in corsa per il titolo, ma con questo passo Lewis potrebbe quantomeno riuscire a vincere qualche Gran Premio nel corso della stagione.

GEORGE RUSSELL 9

Il giovane britannico, partito con l’handicap dell’esclusione nel Q2 della qualifica di ieri, riesce a costruire passo dopo passo una grandissima gara di rimonta fino ad un’insperata terza posizione. Anche in questo caso, come per Hamilton, gli aggiornamenti hanno portato nuova linfa alla Mercedes e George è stato bravo a sfruttare la velocità della sua macchina per salire sul gradino più basso del podio. Considerata anche la posizione di partenza, era difficile pensare di fare meglio.

CARLOS SAINZ 6

Lo spagnolo merita la sufficienza per quanto fatto vedere quest’oggi in pista. In qualche occasione avrebbe potuto fare di più e mostrare una maggiore aggressività, ma al momento la Ferrari è la terza forza del Mondiale e per questo motivo il quinto posto di Carlos è un discreto risultato. Dalla Rossa ci si attende certamente di più, ma in Spagna probabilmente non si poteva chiudere altro.

CHARLES LECLERC 5

Nonostante il monegasco sia partito dalla pit-lane ci si aspettava quantomeno di vederlo entrare in zona punti, ma così non è stato. La gara di Charles è stata una continua rincorsa tra sorpassi e pit-stop che, di fatto, non gli hanno permesso di guadagnare nessuna posizione nei confronti dei rivali. Il mancato sorpasso su Gasly negli ultimi giri, che sarebbe valso un punticino, rappresenta perfettamente il momento che sta vivendo la Ferrari: vorrei, ma non posso…

FERNANDO ALONSO 5

Inutile girarci intorno, dal padrone di casa ci si aspettava molto di più. Il due volte campione del mondo, dopo una qualifica complicata, ha deluso anche in gara arrivando in settima piazza, addirittura alle spalle del compagno di squadra Lance Stroll. L’Aston Martin ha fatto un passo indietro rispetto alle precedenti uscite, esattamente come lo stesso Alonso, che ha raccolto il suo peggior risultato in questa stagione.