LIVE – Gara F1 GP Spagna Barcellona 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta live della gara del GP di Spagna a Barcellona 2023 sulla pista di Montmelò di F1: in tempo reale andremo a seguire il settimo appuntamento stagionale del Mondiale, con una situazione disastrosa per Charles Leclerc, poleman lo scorso anno e diciannovesimo al via oggi. L’uomo da battere sarà al solito Max Verstappen. Appuntamento alle ore 15 di domenica 4 giugno: chi riuscirà a vincere? Ecco di seguito la nostra diretta live della gara del GP di Spagna sul circuito della Catalogna di Montmelò, dintorni di Barcellona.

Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli aggiornamenti live.

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5