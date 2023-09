F1 GP Singapore, Vasseur: “Non sono sorpreso della pole di Sainz”

Al termine delle qualifiche del GP di Singapore, che hanno visto Carlos Sainz conquistare la pole position, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Sky: “Non so se abbiamo fatto qualcosa di speciale, di certo entrambi i piloti hanno disputato ottime prove, senza problemi. Si parla di differenze di millesimi anche rispetto a Norris. Il progetto sta dando i suoi frutti. Non sono sorpreso dalla prestazione di Carlos, è in linea come a Monza. In ogni sessione è stato in cima al gruppo, perciò sono più che felice per quanto fatto. Non sono grande fan delle statistiche ma sono contento perché le cose stanno andando bene, Singapore è un circuito difficile, soprattutto sui sorpassi“.