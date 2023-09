Bundesliga 2023/24: il Dortmund la ribalta sul finale, il Lipsia cala il tris sull’Augusta

Quarta giornata di Bundesliga 2023/24: L’Hoffenheim domina in casa del Colonia, e si impone per 3-0. Kramaric sblocca il risultato dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, è poi Grillitsch a raddoppiare al 28esimo. Beier mette poi il sigillo sul match ad inizio ripresa. Vana la rete di Selke per i padroni di casa, alla terza sconfitta stagionale. Il Dortmund la rimonta sul finale, 2-3 in casa del Friburgo. I gialloneri sbloccano il risultato all’undicesimo, con la rete messa a segno da Hummels su assist di Brandt. Sono poi Hoer e Hofler a ribaltare il risultato già al termine della prima frazione di gioco. Nuovo pareggio trovato però dagli uomini di Terzic, è Fullkrug al 60esimo a liberare con un gran filtrante Malen che si coordina per il tiro e piazza il pallone all’angolino basso di sinistra. All’88esimo è ancora l’autore della prima marcature ad andare a segno, Reus si aggiunge poi al tabellino dei marcatori, portando a casa la seconda vittoria stagionale.

Lo Stoccarda vince sul finale in casa del Magonza, e sale in quarta posizione a quota 9. A mettere a segno la rete del primo vantaggio è stato Guirassy al 56′, poi il nuovo pareggio di Barreiro al 70esimo riporta il match in equilibrio. Pari che dura ben poco, Guirassy sul finale firma una doppietta valevole per il definitivo 1-3. Tris del Lipsia sull’Augusta, tutte le marcature sono state messe a segno già nel primo tempo: Simons la sblocca, Openda raddoppia all’11esimo, è Raum su assist di Poulsen poi, a mettere i sigillo sul risultato. Il Wolfsburg vince ancora, 2-1 contro l‘Union Berlino. I padroni di casa sbloccano il risultato al 12esimo con Wind, è poi Gosens grazie all’assist di Laidouni a ristabilire il pareggio qualche minuto più tardi. Due minuti più tardi però è Maehle a firmare il nuovo e definitivo vantaggio.