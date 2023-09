America’s Cup 2024, regata preliminare Vilanova in tv: canale, orario e streaming

Tutto pronto per la prima regata preliminare di Vilanova i la Geltrù dell’edizione 2024 di America’s Cup. Un fronte temporalesco ha cancellato le prove di venerdì, di conseguenza è cambiato anche il programma di sabato 16 settembre. Si parte alle 15:05 sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. La Match Race Final è in programma alle 16:55 di domenica 17 settembre. Occhi puntati ovviamente su Luna Rossa. Il team italiano è pronto a sfidare Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express. Oltre che sul canale Youtube di America’s Cup, potrete seguire le regate preliminari anche sul canale 20 di Mediaset e sui canali dedicati di Sky (Sky Sport 258 e Sky Sport Max).

Sabato 16 settembre

15:05 Fleet Race 1

15:42 Fleet Race 2

16:19 Fleet Race 3

16:55 Fleet Race 4

Domenica 17 settembre

15:05 Fleet Race 5

15:42 Fleet Race 6

16:19 Fleet Race 7

16:55 Match Race Final