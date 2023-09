F1 GP Singapore 2023, Vasseur: “Grande emozione, Sainz eccezionale nella gestione gara”

Dopo la vittoria di Carlos Sainz nel GP di Singapore, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur è apparso raggiante ai microfoni di Sky Sport: “È una bellissima emozione che arriva dopo una prima parte di stagione difficile. Il team ha reagito molto bene, sono più che contento per questa vittoria che arriva subito dopo Monza. Oggi era un po’ più inatteso ma tutti hanno fatto un ottimo lavoro in fabbrica e in pista. E Carlos oggi è stato eccezionale nella gestione“. Vasseur ha poi proseguito spiegando come la strategia abbia funzionato: “Il piano era mettere le due macchine davanti a inizio gara, per questo siamo partiti con le soft, poi c’è stata la safety car e quando Charles è rientrato ha trovato traffico che gli ha fatto perdere un paio di posizioni. Sapevamo di dover fare più di 40 giri con le hard e Carlos ha gestito molto bene. Il passo è stato sufficiente per tenere dietro le Mercedes, non c’era grande margine ma è stato sufficiente“.

Su Sainz, che ha ottenuto la prima vittoria della Ferrari nel 2023, Vasseur ha spiegato: “Era davvero in controllo, ha capito molto rapidamente che il modo migliore per vincere era permettere a Norris di rimanere in seconda posizione dandogli il drs, e lo ha fatto negli ultimi giri quando era un po’ a rischio la vittoria per la rimonta delle Mercedes. È stata la scelta migliore da parte di Carlos“. Chiosa finale sul prossimo GP in programma tra una settimana in Giappone: “Oggi non siamo diventati campioni del mondo, abbiamo solo fatto un passo avanti. Dobbiamo godercelo ma la prossima settimana si riparte da zero“.