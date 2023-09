Pagelle Frosinone-Sassuolo 4-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle della clamorosa rimonta del Frosinone per 4-2 sul Frosinone nel match della quarta giornata di Serie A 2023/2024. La formazione di Dionisi non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri esterni di campionato e la striscia negativa si estende anche allo ‘Stirpe’. Eppure, il pomeriggio sembrava essersi messo sulla giusta rotta per i neroverdi, in gol due volte (7′ e 24′) con Pinamonti. Nel recupero del primo tempo un fallo di Tressoldi su Cheddira in area regala all’ex Bari il rigore che riporta i ciociari in partita. E nella ripresa la rimonta porta la firma di uno dei tanti ex di turno: Mazzitelli al 70′ prima firma il 2-2 con un gran destro al volo da fuori area, poi completa il ribaltone con un destro in spaccata in anticipo su Castillejo e Pedersen dopo una respinta precedente. Nel finale Turati nega il gol a Castillejo. E nel recupero Lirola sfrutta una ripartenza condotta da Cheddira per appoggiare in rete. Si tratta del miglior avvio di sempre del Frosinone in Serie A.

Frosinone (4-3-3): Turati 8; Oyono 6, Monterisi 5.5 (45′ Okoli 6), Romagnoli 6, Marchizza 6.5; Mazzitelli 8 (86′ Lirola 7), Barrenechea 6 (69′ Garritano 6.5), Gelli 6.5 (82′ Brescianini sv); Soulè 7, Cheddira 7.5, Baez 5 (45′ Caso 6.5)

In panchina: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Kaio Jorge, Cuni, Selvini.

Allenatore: Di Francesco 7.5.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno 6; Toljan 5.5, Erlic 5, Tressoldi 4, Vina 6.5 (52′ Pedersen 5); Boloca 6 (66′ Castillejo 6), M. Henrique 5; Berardi 6, Bajrami 6 (53′ Thorstvedt 5), Laurienté 5.5 (52′ Ceide 5.5); Pinamonti 7 (80′ Mulattieri sv)

In panchina: Pegolo, Missori, Ferrari, Viti, Racic, Obiang, Volpato, Defrel.

Allenatore: Dionisi 4.5.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

RETE: 7′, 24′ Pinamonti, 49′ Cheddira, 70′, 76′ Mazzitelli, 96′ Lirola.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Romagnoli, Tressoldi, Barrenechea, Caso, Erlic, Gelli. Angoli: 5-6. Recupero: 5′ pt, 8′ st.