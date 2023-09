Frosinone-Sassuolo, Francesco Totti con il figlio Christian sugli spalti dello ‘Stirpe’

Una rimonta dallo 0-2 al 4-2 sotto gli occhi di uno spettatore speciale. Francesco Totti ha assistito dagli spalti alla vittoria del Frosinone dell’amico Eusebio Di Francesco contro il Sassuolo. La squadra ciociara è andata in svantaggio di due gol nella prima mezz’ora, ma è riuscita a rimontare grazie alle reti di Cheddira, Mazzitelli (altro ex Roma autore di una doppietta) e Lirola. Al fianco dell’ex capitano giallorosso, c’era il figlio Christian che da quest’anno milita nella primavera del Frosinone. Lo scorso 28 agosto, in occasione della vittoria per 3-0 contro il Bologna, il primogenito di casa Totti ha fatto il suo esordio in Primavera 1.