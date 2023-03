F1 GP Bahrain 2023, prove libere 3: risultati e classifica, ancora Alonso al comando

Fernando Alonso fa registrare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. L’asturiano precede di appena cinque millesimi Max Verstappen, che si tiene dietro il compagno di team Perez. Quarto tempo per Lewis Hamilton, Charles Leclerc quinto con la prima delle due Ferrari, quella di Sainz è ottava alle spalle di Russell e Stroll. Per cui, prime otto posizioni per i quattro team che sembrano averne molto di più sugli altri.

Una sessione di FP3 molto intensa che non si è distaccata troppo dalle libere del venerdì, con la differenza però che le Mercedes sono sembrate sicuramente migliori rispetto a ieri, forse su di motore e con poca benzina. Ma davanti, ci sono sempre le Red Bull e soprattutto l’Aston Martin di Fernando Alonso, ma con Stroll vicino a confermare che la macchina “in verde” lotta per grandi traguardi. Long run Ferrari non entusiasmante, ma c’è spazio per migliorare in vista della gara di domani. Qualifiche attesissime in programma alle ore 16.

