Sci alpino, discesa femminile Kvitfjell 2023: vince la norvegese Lie davanti a Sofia Goggia

La discesa femminile di Kvitfjell 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, va a Kajsa Vickhoff Lie. La norvegese, scesa con il pettorale numero tre, fa la differenza nella seconda parte dopo un inizio non eccezionale e taglia il traguardo in 1:32.36. Si tratta della prima vittoria norvegese in discesa in Coppa del Mondo. Battuta Sofia Goggia, che commette qualche errore e non riesce a tenere il passo della Lie, dovendo accontentarsi della seconda piazza a 29 centesimi. L’azzurra può comunque consolarsi con la quarta Coppa del Mondo di specialità in discesa libera, la terza consecutiva dopo le affermazioni del 2021 e 2022.

Completa il podio la svizzera Corinne Suter, terza a 41 centesimi, capace di precedere la slovena Stuhec. Quinto posto invece per Mikaela Shiffrin, che non sfoggia la sua miglior sciata ma conquista comunque aritmeticamente la Coppa del Mondo, la quinta in carriera. Per quanto riguarda le altre azzurre, Federica Brignone disputa una prova molto positiva e conclude in Top 10, al settimo posto a 85 centesimi dalla vetta. Più indietro Elena Curtoni, tredicesima ma con la testa al super-G di domani in cui andrà a caccia di un buon risultato in ottica classifica di specialità. Mastica amaro invece Laura Pirovano, che dopo un ottimo avvio si disunisce nella seconda parte e chiude 15^ nonostante potesse ambire a posizioni ben diverse. Niente da fare infine per le sorelle Delago, Nadia e Nicole, entrambe fuori dalle prime 20.

CLASSIFICA FINALE

Lie (NOR) 1:32.36 Goggia (ITA) +0.29 Suter (SUI) +0.41 Stuhec (SLO) +0.61 Siebenhofer (AUT)/Shiffrin (USA) +0.79 Brignone (ITA) +0.85 Johnson (USA) +0.87 Ortlieb (AUT) +0.89 Nufer (SUI) +0.95

13. Curtoni (ITA) +1.13

15. Pirovano (ITA) +1.27

26. Nicol Delago (ITA) +2.06

33. Nadia Delago (ITA) +2.62

DNS Melesi (ITA)