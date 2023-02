F1, la guida al Mondiale 2023: piloti, scuderie, calendario, regolamento e dove vederlo in tv

Scatta un nuovo Mondiale di F1 ed è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda i team e i piloti al via nelle dieci scuderie, il calendario completo, il regolamento sportivo, come seguire le 23 gare che compongono questo estenuante campionato iridato e dove vederlo in tv. E’ per questo che Sportface.it vi propone una comoda guida al Mondiale 2023 di F1, con tutti i link sempre aggiornati per non farvi perdere proprio nulla di quanto bisogna sapere per approcciarsi nel migliore dei modi alla nuova stagione.

Si parte dal Bahrain il 5 marzo, chiusura il 26 novembre ad Abu Dhabi: 23 spettacolari gare con il confronto tra la Red Bull, che parte favorita con lo strepitoso due volte campione Max Verstappen, e la Ferrari, che insegue con Charles Leclerc e Carlos Sainz, senza dimenticare la Mercedes che vuole ricucire il gap. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per questo Mondiale di F1 che apre i battenti e ci terrà compagnia per nove mesi.

