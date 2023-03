Milan, Stefano Pioli riceve il Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, il gruppo giornalisti sportivi della Toscana (Ussi Toscana) ha raggiunto Stefano Pioli nel ritiro rossonero per consegnargli il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”. Un riconoscimento che premia i valori portati nello sport, anche nel ricordo di Davide Astori di cui oggi ricorre il quinto anniversario dalla scomparsa. A premiare Pioli sono stati Franco Morabito, presidente Ussi Toscana, Franco Vannini in rappresentanza dell’Ussi, Gaia Simonetti, vicesegretario Ussi Toscana e Noemi Salvati, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza ed impegnata in progetti di sport e sociale. E’ intervenuto anche Giancarlo Antognoni, che ha salutato Pioli in questa occasione. Tra i premiati delle precedenti edizioni anche Guglielmo Vicario, Federica Cappelletti (moglie di Paolo Rossi) e Anna Astori, madre di Davide.