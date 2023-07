F1 GP Austria 2023, Aston Martin presenta una protesta ufficiale dopo la gara

Il Gran Premio d’Austria 2023 è terminato una paio di ore fa con il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all’altra Red Bull di Sergio Perez, ma ora l’Aston Martin potrebbe stravolgere i piani. La scuderia, infatti, ha presentato una protesta ufficiale in merito ai risultati della gara odierna e alle 18:30 un rappresentate del team si presenterà davanti ai commissari: “Una protesta è stata presentata dall’Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team contro il provvisorio classificazione. La protesta sostiene che alcune vetture non sono state sanzionate per violazione dell’articolo 33.3 del d.lgs Regolamento sportivo. L’udienza si terrà alle 18.30“.

“Nel frattempo i Commissari Sportivi, venuti a conoscenza dell’esistenza di alcuni giri cancellati (a causa del superamento dei limiti di pista) che sono stati portati alla nostra attenzione dopo il ricevimento della protesta, hanno ha richiesto al Race Control di eseguire una riconciliazione di tutti i giri cancellati con le penalità applicate. Notiamo che Race Control ha gestito oltre 100 giri eliminati durante la gara”, si conclude il comunicato FIA.