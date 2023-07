F1 GP Austria, Horner: “Week end perfetto”

La Red Bull a casa fa la padrona. Al GP d’Austria Max Verstappen conquista la quinta vittoria consecutiva e ipoteca ancor di più la sua leadership. Secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Sergio Perez con l’altra Red Bull si è piazzato davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Ha motivi per essere soddisfatto, quindi, il team principal della Red Bull, Christian Horner: “Oggi non poteva andare meglio per noi. Siamo stati veloci e brillanti con un ritmo straordinario. Tutto è svoltato nel momento della Virtual Safety Car, specialmente pensando a Sergio Perez. Max là davanti ha proseguito in maniera clamorosa, con un weekend perfetto”, le sue parole a F1.com.