GP Austria, Norris: “Ottima giornata, meritavamo i punti”

Il pilota della Mclaren Lando Norris ha commentato l’ottimo GP d’Austria: “Ieri ero dispiaciuto per quanto accaduto, penso che avessimo la possibilità di combattere con le auto più veloci ed essere prima della Mercedes e dell’Aston, purtroppo abbiamo avuto dei piccoli problemi“. Oggi è stato bello premiare tutti con dei punti, specialmente per gli aggiornamenti, a cui è stato dedicato gran parte del lavoro. E’ anche per questo che oggi avevamo una macchina più veloce, che ci ha permesso di competere. Un buon giorno per me e per il mio team”.