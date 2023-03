F1 GP Australia 2023, risultati e classifica prove libere 1: Verstappen leader, Leclerc quinto

Max Verstappen sempre protagonista in pista. Nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio di Australia, terza gara del Mondiale 2023 di F1, il pilota della Red Bull ha messo a referto il miglior tempo fermando il cronometro in 1:18.790. L’olandese ha portato a termine 17 giri ed è stato l’unico a scendere sotto l’1:18. Alle sue spalle la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.433), mentre completa il podio il compagno di squadra Sergio Perez, distante 5 decimi. Quindi Alonso, e poi finalmente le Ferrari con Charles Leclerc quinto (+0.588) e Carlos Sainz sesto (+0.715). Sessione caratterizzata da ben due bandiere rosse, che hanno comportato altrettante interruzioni. La prima è arrivata a causa di problemi al sistema GPS, mentre la seconda per via di un problema tecnico alla Williams di Logan Sargeant. Piloti nuovamente in pista alle ore 07.00 con le prove libere 2.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

1 1 Max Verstappen Red Bull 1:18.790 17

2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.223 +0.433s 20

3 11 Sergio Perez Red Bull 1:19.293 +0.503s 19

4 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.317 +0.527s 23

5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.378 +0.588s 16

6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:19.505 +0.715s 20

7 4 Lando Norris McLaren 1:19.536 +0.746s 16

8 10 Pierre Gasly Alpine 1:19.646 +0.856s 22

9 63 George Russell Mercedes 1:19.699 +0.909s 23

10 18 Lance Stroll Aston Martin 1:19.766 +0.976s 19

11 23 Alexander Albon Williams 1:19.766 +0.976s 21

12 81 Oscar Piastri McLaren 1:19.777 +0.987s 22

13 27 Nico Hulkenberg Haas 1:19.806 +1.016s 19

14 21 Nyck De Vries AlphaTauri 1:19.933 +1.143s 25

15 2 Logan Sargeant Williams 1:20.074 +1.284s 21

16 31 Esteban Ocon Alpine 1:20.175 +1.385s 20

17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:20.399 +1.609s 14

18 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:20.419 +1.629s 21

19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:20.569 +1.779s 22

20 20 Kevin Magnussen Haas 1:21.147 +2.357s 17