Wta 1000 Miami 2023, Kvitova batte Alexandrova in tre set e accede alle semifinali

Petra Kvitova supera in tre set Ekaterina Alexandrova nella sfida valida per i quarti di finale del Wta 1000 di Miami 2023, accedendo così alle semifinali, dove affronterà Cirstea. La ceca parte in maniera molto aggressiva alla risposta, obbligando l’avversaria a difendersi da un totale di sette palle break, riuscendo a strappare il servizio nel terzo game. Il secondo set è invece più lineare, a parte il quarto game, caratterizzato da 17 punti giocati e quattro palle break annullate da Kvitova, che però cede nel sesto gioco. Dopo aver annullato una palla break nel settimo gioco del terzo set, infine, la ceca piazza a sua volta il break decisivo nell’ottavo game: termina quindi 6-4 3-6 6-3.