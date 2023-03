Atp e Wta Miami 2023: programma e orari semifinali venerdì 31 marzo con Sinner

Il programma e gli orari di venerdì 31 marzo del torneo Masters 1000 e Wta di Miami. In Florida è il momento della verità con tre partite tutte da gustare e da vivere: si giocano entrambe le semifinali maschili e la seconda semifinale femminile. Si comincia a giocare alle 19 italiane (13 locali) con il derby russo tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov mentre non prima delle 21 si disputerà la seconda semifinale femminile con Sorana Cirstea. Poi tutti gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner che, non prima dell’una di notte italiana, giocherà o contro Carlos Alcaraz o contro lo statunitense Taylor Fritz.

PROGRAMMA VENERDI 31 MARZO

Ore 19:00 – Medvedev-Khachanov

Ore 21:00 – Alexandrova/Kvitova -Cirstsea

Ore 1:00 – Sinner-Alcaraz/Fritz