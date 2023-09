F1, Aston Martin in calo: la scuderia svela i motivi

L’Aston Martin sta vivendo un periodo di flessione che le ha fatto perdere posizioni nel Campionato Mondiale Costruttori di F1. La squadra britannica è stata per diverso tempo seconda in classifica dietro all’inarrivabile Red Bull, ma gli scarsi risultati delle ultime gare rischiano di compromettere la situazione. Allo stato attuale infatti, Mercedes e Ferrari hanno recuperato lo svantaggio, relegando il team di Silverstone al quarto posto. La squadra di Alonso e Stroll deve però guardarsi le spalle, con la McLaren in gran forma che incombe a soli 49 punti di distanza. Se le cose non dovessero cambiare, per l’Aston Martin il rischio di finire quinti dopo il grande avvio di stagione è concreto, anche se mancano ancora sei appuntamenti al termine.

Il team principal della scuderia britannica Mike Krack ha provato a dare una spiegazione a questo declino: “Tutto è da attribuire allo sviluppo. Si vede che gli altri sono riusciti a fare grandi progressi, molto più di noi. Quindi il motivo del nostro cambio di posizione è abbastanza semplice, non abbiamo fatto abbastanza per migliorare la nostra macchina“. Il lussemburghese della Aston Martin ha infine aggiunto: “I nostri avversari sono andati nella direzione giusta e questo è il motivo per cui ci hanno superato. Per noi c’è ancora qualcosa da fare, ma sono fiducioso che potremo migliorare “.