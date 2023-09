Nando Orsi: “Ogni volta che la Juventus vince ci fanno due palle così per un rigore o un angolo”

“Ogni volta che vince la Juventus ci fanno due palle così per un rigore o un calcio d’angolo. Non voglio difendere la Juventus, ma ogni volta che vince c’è un clamore enorme per un fallo non dato o cose del genere. Se per esempio vince l’Inter, la Fiorentina, l’Atalanta con qualche episodio a favore non gliene frega niente a nessuno”. Lo ha detto Nando Orsi, ex portiere e attuale voce tecnica del calcio su Sky Sport, in un’intervista a Radio Radio all’indomani di Juventus-Lecce: “Il Lecce ieri non ha fatto mezzo tiro in porta, D’Aversa dovrebbe spiegare perché la squadra ha giocato male. È diventata una moda quella di andare contro la Juventus”.