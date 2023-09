Formazioni ufficiali Real Madrid-Las Palmas, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Las Palmas, sfida valida per la settima giornata di Liga 2023/2024. Dopo il clamoroso tonfo nel derby contro l’Atletico, i Blancos vogliono subito rimettersi in carreggiata e provano a farlo questa sera davanti al pubblico amico. Di fronte, la neopromossa che lo scorso fine settimana è riuscita a conquistare la sua prima vittoria stagionale. Ancelotti deve ancora fare a meno di Arda Guler, nuovamente infortunatosi in allenamento. Il fischio d’inizio è fissato alle 19 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-LAS PALMAS

REAL MADRID: in attesa

LAS PALMAS: in attesa