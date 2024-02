Cessione Malcom allo Zenit, il Barcellona ricorre al Tas su un bonus legato alla Champions

Il Barcellona porta lo Zenit San Pietroburgo al Tas. Oggetto della controversia è un bonus legato al trasferimento di Malcom, l’attaccante brasiliano che nel 2018 fu ad un passo dalla Roma, poi beffata all’ultimo proprio dai blaugrana. Il Barcellona sostiene di dover ricevere 525.000 dollari dallo Zenit per una clausola nel contratto di trasferimento dell’esterno brasiliano Malcom relativa alla qualificazione del club russo alla Champions League. L’anno scorso la Fifa ha stabilito che lo Zenit non avrebbe dovuto pagare quei soldi per via dell’esclusione dalla Champions 2022-23 nell’ambito del divieto Uefa nei confronti dei club russi. La Corte Arbitrale dello Sport ha dichiarato mercoledì di aver fissato un’udienza il 22 marzo per risolvere il caso.