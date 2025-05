La F1 sta scaldando i motori per il GP di Monaco che andrà in scena questo weekend: nel mentre sono arrivate anche parole molto interessanti su Antonelli.

Subito dopo il Gran Premio di Imola, le scuderie si stanno preparando per affrontare al meglio, da domani, il GP di Monaco. Nel Principato, su circuito cittadino, se ne vedranno delle belle e le aspettative – soprattutto per Charles Leclerc che gioca in casa – sono già altissime.

La McLaren darà sicuramente ancora una volta spettacolo, così come Max Vertsappen. Ma occhio anche a Kimi Antonelli che con la Mercedes, nonostante la giovane età visto che ha appena 18 anni, sta già facendo vedere belle cose in pista. A tal proposito, proprio su di lui sono arrivate parole molto chiare.

Antonelli e le parole prima del GP di Monaco: ecco cos’è stato dichiarato sul giovanissimo pilota

L’ex pilota Johnny Herbert, a Fruity King, ha parlato del 18enne alla guida della Mercedes e ha dichiarato sicuro: “Kimi Antonelli ha una storia meravigliosa”. E sarebbe stato un sogno se avesse vinto ad Imola, in una gara che invece si è rivelata alquanto sfortunata. Eppure il pilota è giovanissimo e ha davanti a sé un margine enorme per avere una grande carriera.

“I piloti – ha continuato il vincitore di 3 GP alla vigilia di Monaco – hanno apprezzato molto il carattere del circuito di Imola. È meraviglioso è l’unico altro posto in cui probabilmente vedi i tifosi radunarsi in massa con tutte le bandiere Ferrari. George Russell sta andando molto bene al momento, probabilmente ha un maggiore controllo generale rispetto alle gare che abbiamo visto finora”. Ma non è finita qui perché poi l’ex ha parlato nello specifico del pilota della Mercedes.

“Ora come ora – ha sottolineato Johnny Herbert – stiamo solo iniziando a vedere quei piccoli segnali che indicano che Kimi sta acquisendo maggiore fiducia in macchina e sta producendo le gare che sta facendo in questo momento. In pista si presenta come un vero gentiluomo, dovrà tirare fuori un po’ di cattiveria. È necessario quando ci si trova di fronte a piloti come Max Verstappen e Oscar Piastri. L’unica cosa che gli manca è quel pizzico di cattiveria in più, ma arriverà”.