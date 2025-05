Ultim’ora Zverev: da Amburgo arriva l’annuncio in conferenza che mette in guardia prima del Roland Garros, ecco cos’è successo.

Alexander Zverev, dopo Roma in cui è stato eliminato da Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, è tornato a far parlare parecchio di sé nelle ultime ore. Il numero 3 del ranking mondiale non ha digerito quanto accaduto nella Capitale italiana in cui molto probabilmente non si aspettava di perdere contro l’azzurro, ma all’ATP 500 di Amburgo la situazione non è cambiata più di tanto.

Zverev è stato infatti eliminato al secondo turno del torneo, in maniera decisamente prematura e anche qui inaspettata. Come d’altronde inaspettate sono state le dichiarazioni arrivate in conferenza stampa subito dopo la gara giocata contro Alexandre Muller, attuale n. 39 del mondo.

Zverev spiega cos’è successo ad Amburgo: l’annuncio lascia basiti

Il tedesco, attuale numero 3 del mondo, dopo aver perso contro Alexandre Muller (6-3, 4-6, 7-6 (5) – all’ATP 500 di Amburgo, in conferenza stampa ha rivelato: “Considerando che ho vomitato 37 volte e avuto 39,4 gradi di febbre tutta la notte, in realtà è andata anche abbastanza bene”.

“Penso – ha sottolineato – che al mondo ci siano solo due giocatori che sarebbero scesi in campo oggi. Io sono uno di loro. Ne sono davvero orgoglioso. E nonostante tutto sono arrivato a due punti dalla vittoria. Questo dice molto a mio favore”.

E ha poi anche aggiunto: “Il mio avversario si è reso conto che non stavo bene e ha iniziato ad allungare gli scambi il più a lungo possibile. È stato intelligente da parte sua”. Dopo due ore e 41 minuti il match del secondo turno è terminato quindi in favore del francese che ora se la vedrà ai quarti di finale con Felix Auger-Aliassime.

Ancora un’uscita amara invece per Zverev che, nonostante fosse testa di serie numero uno nel torneo, non è riuscito ad avere la meglio sul rivale. Ora tutto è puntato sul Roland Garros che sarà il prossimo e più importante appuntamento per il mondo del tennis.