Marc Marquez e Pecco Bagnaia arrivano al settimo appuntamento stagionale della MotoGp, anticipato da agosto a maggio, con stati d’animo diametralmente opposti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Silverstone è pronta a ospitare il settimo gran premio della MotoGP. Questa volta, a differenza degli altri anni, la gara viene anticipata al mese di maggio, invece che a fine agosto, con un meteo che dovrebbe essere molto più clemente. Particolarità assoluta è che nelle ultime dieci adizioni non si è mai affermato lo stesso pilota.

Il favorito è per forza di cose Marc Marquez, tornato leader della classifica dopo Le Mans, che arriva in Inghilterra con il morale a mille, dopo un primo ed un secondo posto di fila. E anche suo fratello Alex, nonostante sia staccato di 22 punti, può essere fin qui più che soddisfatto del proprio 2025.

Chi, invece, va in cerca di riscatto immediato è senza dubbio Francesco Bagnaia, dopo le cadute in Francia che hanno contraddistinto l’ultima gara del pilota italiano della Ducati. L’obiettivo di Bagnaia “è avere più confidenza sul davanti per poter guidare come vorrei” la sua GP-25. “A Silverstone – ha dichiarato – sono andato sempre molto forte negli ultimi anni, il tracciato e l’atmosfera mi piacciono”.

Le 200 di Morbidelli e l’assenza di Martin

Franco Morbidelli (Ducati-VR46), quarto nel mondiale con 85 punti, a Silverstone festeggerà il suo GP numero 200, un percorso che ha iniziato nel 2013 in Moto2. Mancherà ancora sulla griglia di partenza Jorge Martin. Aprilia (che nel 2023 vinse con Aleix Espargaro) ha annunciato la presenza del campione del mondo ad un evento promozionale, il 31 maggio a Misano. Anche se non ci sono notizie sulla data del ritorno in pista dello spagnolo.