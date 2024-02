NFL 2023/24: il Super Bowl è dei Kansas City Chiefs dell’Mvp Mahomes, 49ers battuti 25-22

Quarto titolo NFL della loro storia e secondo consecutivo per i Kansas City Chiefs, che nel Super Bowl LVIII hanno superato all’overtime i San Francisco 49ers con il punteggio di 25-22. Entra così nella leggenda il quarterback Patrick Mahomes, che vince il suo terzo titolo con altrettanti premi di Mvp del Super Bowl. Il match scorre sul filo dell’equilibrio, con le difese che la fanno da padrone nella prima metà di gara. Dopo lo 0-0 del primo quarto, i californiani si dimostrano squadra coriacea e si sbloccano nei secondi 15 minuti prima con il field goal di Jake Moody, e poi con il touchdown di Trent McDuffie con punto aggiuntivo dello stesso Moody. In chiusura di quarto arriva il field goal di Harrison Butker per i Chiefs, che manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 10-3 per San Francisco.

Il secondo tempo inizia a tinte rosso oro bianche, con Mahomes che sale in cattedra e permette ai suoi la rimonta. Il field goal di Butker dà il là alla formazione del Missouri, che successivamente trova il touchdown di Marquez Valdes-Scantling, imbeccato alla perfezione dal suo quarterback e che fissa il risultato sul 13-10 a fine terzo quarto. I 49ers però reagiscono e all’inizio della quarta frazione mettono nuovamente la testa avanti: il quarterback Purdy pesca Jauan Jennings per il touchdown del 16-13. I Chiefs rispondono però con un field goal di Butker per il pareggio sul 16-16, ma ancora Moody trova il calcio in mezzo ai pali dalle 53 yardds per il 19-16 a poco meno di 2’ dalla fine. Mahomes però non ci sta mette in piedi un drive impeccabile, che permette a Butker di calciare il field goal del pareggio a 3 secondi dalla fine.

Sono dunque necessari i tempi supplementari per decretare la squadra vincitrice, ed è solo la seconda volta nella storia del Super Bowl in cui accade. San Francisco non riesce a sfondare complice una gran difesa avversaria, e deve così accontentarsi del field goal di Moody per salire sul 22-19. Kansas City risponde però con Mahomes, che prima trova Kelce e poi lancia per Hardman: touchdown e 25-22 finale che porta al trionfo i Chiefs.