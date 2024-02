Atp Cordoba 2024: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Cordoba 2024, evento in programma dal 5 all’11 febbraio nella città argentina. Punti importanti in palio per chi è affezionato alla terra rossa e non può attendere la primavera europea. Tanti sudamericani iniziano da qui il loro febbraio, per poi trasferirsi nelle prossime settimane a Buenos Aires, Rio e anche Santiago. I padroni di casa tentano il bottino grosso: Cerundolo, Baez ed Etcheverry sono infatti le prime tre teste di serie.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Il montepremi totale del torneo è di €593.553, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 CORDOBA 2024

PRIMO TURNO – € 5.543 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 9.076 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 15.269 (50 punti)

SEMIFINALE – € 26.976 (100 punti)

FINALISTA – € 45.888 (165 punti)

VINCITORE – € 78.658 (250 punti)