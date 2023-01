NFL 2022/2023, Week 18 e il quadro Playoffs: Dolphins, Jaguars e Seahawks le ultime qualificate

Ci siamo, lo spettacolo più bello del mondo è dietro l’angolo: scattano sabato i playoffs NFL per la stagione 2022/2023. E le squadre ci arrivano dopo una Week 18 di Regular Season in cui ovviamente non sono mancate le sorprese e al termine di una settimana tra le più difficili della storia per l’intera lega a causa dell’incidente che ha coinvolto Damar Hamlin durante Bengals-Bills di Week 17. Per fortuna con il passare dei giorni c’è stato un susseguirsi di progressi sotto il piano medico da parte del defensive back di Buffalo, che ha evitato quella che sarebbe stata una tragedia sulla quale sarebbe stato complicato trovare commenti adeguati. Hamlin ha seguito le partite di questo week-end, ha tifato i suoi Bills su twitter e questo è ciò che conta.

Bills che nonostante il successo per 35-23 sui New England Patriots nell’ultimo match saranno la testa di serie numero due nei playoffs della AFC, dato che la uno se la son presa i Kansas City Chiefs andando a vincere 13-31 a Las Vegas Raiders. Buffalo affronterà nel suo wild card game i Miami Dolphins, che si son presi l’ultimo posto disponibile dopo aver superato 11-6 i Miami Dolphins. Eliminati i sopra citati Patriots e i Pittsburgh Steelers. L’altra posto in ballo era quello destinato alla vincitrice della AFC South, che vedeva un match “win or go home” con protagonisti Jaguars e Titans. Ha vinto con lo score di 20-16 Jacksonville, che ora dovrà vedersela contro i Los Angeles Chargers. Chiude il quadro del primo round il match tra Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens

(1) Kansas City Chiefs bye

(2) Buffalo Bills vs (7) Miami Dolphins

(3) Cincinnati Bengals vs (6) Baltimore Ravens

(4) Jacksonville Jaguars vs (5) Los Angeles Chargers

Nella NFC l’ultimo posto è dei Seattle Seahawks, che hanno superato non senza difficoltà per 19-16 i Los Angels Rams. La franchigia dello stato di Washington aveva bisogno però di un aiuto da parte dei già eliminati Detroit Lions nel Sunday Night Football contro i Packers. E lo hanno ricevuto, con Green Bay che davanti al pubblico di casa si è fatta sorprendere 16-20, rendendo vana la rimonta compiuta nell’ultimo mese. Si chiude nel peggiore dei modi la stagione di Rodgers e compagni, con il QB che potrebbe anche aver giocato l’ultima partita della sua carriera domenica notte.

I Seahawks apriranno il prossimo week-end affrontando i 49ers. La testa di serie numero uno è dei Philadelphia Eagles, a cui serviva una vittoria che è arrivata per 22-16 sui Giants. Ma soprattutto Philly ha ritrovato il suo QB Jalen Hurts dopo l’infortunio di qualche settimana fa. Chiudono il quadro i matchup tra Vikings-Giants e Buccaneers-Cowboys.

(1) Philadelphia Eagles bye

(2) San Francisco 49ers vs (7) Seattle Seahawks

(3) Minnesota Vikings vs (6) New York Giants

(4) Tampa Bay Buccaneers vs (5) Dallas Cowboys

Oltre agli ultimi posti disponibili ai playoffs c’è da segnalare un altro verdetto, ovvero chi chiude con il peggior record e di conseguenza ottiene la prima scelta al draft 2023. Questa è dei Chicago Bears, che hanno perso contro i Vikings e allo stesso tempo hanno sfruttato il successo dei Texans a Indianapolis.