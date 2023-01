Bologna-Atalanta, Orsolini: “Abbiamo pagato dieci minuti di black-out”

“Sinisa e Luca mi hanno dato tanto, il mio gol lo dedico a loro. Peccato non aver preso punti stasera. Eppure abbiamo cominciato la gara con un atteggiamento giusto, abbiamo trovato il vantaggio, ci siamo chiusi ed abbiamo fraseggiato bene. Tanto che, nell’intervallo, il mister ci ha fatto i complimenti. Poi, nella ripresa, abbiamo avuto 10′ di black-out che abbiamo pagato. Perdiamo partite per alcune leggerezze che non possiamo commettere in questo periodo”. Queste le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, al termine della partita con l’Atalanta. “Mercato? Sto bene a Bologna, mi sento un uomo importante per questa squadra, sento che posso dare il mio contributo” ha concluso Orsolini.