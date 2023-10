Abodi: “Lo sport è difesa immunitaria, bisogna dare l’esempio ai giovani”

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, è intervenuto alla presentazione della nuova edizione di “Allenatore alleato di salute” nella Sala Giunta del Coni, a Roma. Queste le sue parole: “Sarà fondamentale considerare l’attività motoria e sportiva come ‘una difesa immunitaria’ a beneficio della salute fisica e sociale di individui e comunità. Abbiamo bisogno di contribuire al miglioramento degli stili di vita, contrastando la sedentarietà: lo sport può e deve svolgere un ruolo sempre più incisivo, utile ed educativo nell’ottica della prevenzione prima ancora che in chiave di cura. Per questo dobbiamo promuoverlo in modo convincente, sistematico e diffuso, dando noi per primi l’esempio ai più giovani“.

Alla conferenza ha partecipato anche il commissario straordinario dell’Istituto superiore di Sanità, Rocco Bellantone: “La lotta alla sedentarietà è sempre stata un mantra dell’Iss. Annuncio quindi che una delle prime cose che ho voluto progettare da commissario è creare in collaborazione con i ministeri di sport e istruzione dei corsi di educazione ai corretti stili di vita che partano dalle scuole elementari“. Bellantone ha poi concluso: “Il contrasto al doping e alle droghe purtroppo si è tradotto in passato in atteggiamenti solo punitivi che spesso non risolvono il problema. Invece noi dobbiamo insegnare a proteggere il nostro corpo e siamo convinti che farlo avrà risultati straordinari“.