Fiorentina-Ferencvaros, Martinez Quarta: “Tornare in nazionale sarebbe una rivincita”

“Tornare in nazionale sarebbe per me una rivincita personale dopo essere rimasto fuori dal Mondiale. Mi auguro di continuare a far bene e tornare in nazionale per far vedere le mie qualità”. Lo ha detto il difensore centrale argentino della Fiorentina Lucas Martinez Quarta alla vigilia della sfida allo stadio Artemio Franchi contro gli ungheresi del Ferencvaros, valevole per la seconda giornata del girone di Conference League. E sul connazionale Nico Gonzalez: “Sappiamo quanto è importante Nico per noi: è un giocatore capace di farti vincere le partite. Mi auguro continui a segnare e, rispetto agli anni scorsi, lo vedo maturato e pronto a trascinare una piazza come Firenze”. “Le voci di mercato sono il passato, ora sono qua e sono felice – aggiunge -. Sono stato vicino a partire ma poi sono rimasto, stiamo facendo un bel lavoro e dobbiamo continuare così”, ha aggiunto l’argentino che poi ha parlato del suo splendido inizio di stagione. “Quando le cose vanno bene tutti si divertono. Sto vivendo un momento bello, sto segnando perché il mister mi ha dato più libertà ed è una cosa bella sentire fiducia. So che ogni partita è un esame, devo dare il massimo in ogni partita”.